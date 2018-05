MILANO – Nuovo amore per Eleonora Pedron. La bella ex miss Italia ed ex compagna di Max Biaggi avrebbe una relazione con la Iena Nicolò De Devitiis. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due sono stati immortalati da Novella 2000: in una foto si vede lui, 27 anni, mentre porta lenzuola e piumone a casa di lei. In un altra si vede la ex miss Italia, 35 anni e due figli avuti da Biaggi, uscire dallo stesso appartamento con un abito elegante, pronta per una serata di moda.

I due farebbero coppia fissa ormai da tre mesi. Sembra che la scintilla sia scoccata durante una cena tra amici, da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti. Secondo le riviste di gossip sembra che De Devitiis abbia conquistato anche i due figli della Pedron, Ines e Leon.

E dire che in una recente intervista l’ex miss aveva detto di avere al momento i figli come unico amore… Ma i tempi sembrano ormai maturi per una nuova storia importante. Anche se con Max Biaggi, ha precisato la bella Eleonora, il rapporto pare ottimo: “Gli voglio un bene profondissimo”, ha spiegato.