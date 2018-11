ROMA – Elettra Lamborghini è arrivata a sorpresa sul red carpet degli MTV EMA 2018 in compagnia di Afrojack. E su Instagram Elettra Lamborghini conferma: “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale” ha scritto la conduttrice di Ex on the Beach Italia. Noi ci stiamo sciogliendo!”.

Elettra, intervistata da Cattelan, qualche settimana fa aveva però chiarito: “Maternità? Vorrei, ma è troppo presto. Prima dei 30 anni no. Voglio ancora spaccarmi un po’. Non mi sento pronta, devo essere un po’ più tranquillina. Voglio ancora twerkare ancora in faccia alla gente”.

E durante l’intervista Elettra aveva negato di essere fidanzata: “Sesso? Non tanto alla fine… No. Fidanzata? No, sono un fringuello libero, è presto”. Ora però la Lamborghini sembra aver cambiato idea.