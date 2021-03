Elettra Lamborghini, è morto il suo cane. L’annuncio sui social: “Non ho pace in questo periodo”

E’ morto il cane di Elettra Lamborghini. Lo ha spiegato la stessa cantante, ora positiva al Covid e in isolamento, sui social.

“Non ho pace in questo periodo – le sue parole – stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”.

Elettra Lamborghini: “Sogno di vincere un Grammy ma sono italiana ed è difficile”

Intervistata da Vanity Fair, Elettra Lamborghini tempo fa ha parlato della sua vita e dei suoi sogni.

A chi le domanda cosa la renda particolare, la Lamborghini ha risposto: “Forse il fatto che sono molto sincera e non cerco risposte: per me tutto è normale e niente lo è. Sarà per questo che piaccio ai bambini: non mi vedono come una persona capace di fare del male […] Tra artista e persona non c’è nessuna differenza nel mio caso. Se fosse stato così, avrei cambiato il nome e ne avrei scelto uno più artistico. Il nome è sempre stato un po’ una mia sfiga: capiscono subito tutti chi sono”.