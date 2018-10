ROMA – Intervistata da Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini confessa:

“Maternità? Vorrei, ma è troppo presto – risponde Elettra – Prima dei 30 anni no. Voglio ancora spaccarmi un po’. Non mi sento pronta, devo essere un po’ più tranquillina. Voglio ancora twerkare ancora in faccia alla gente. Capisci… E’ questo il punto (ride, ndr)”.

“Sei una ragazza a modino…”. “Molto a modino – ha aggiunto -. Non ho mai fumato uno spinello in vita mia. Vi giuro. Non ho mai provato altre droghe, mi fanno paura (ride, ndr). Il latte di soia mi da la carica”.