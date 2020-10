È morto il cavallo di Elettra Lamborghini. A dare la notizia la stessa cantante sui social, dove si dice incredula, dopo la scomparsa dell’animale che era al suo fianco da 16 anni.

È morta Lolita, il cavallo di Elettra Lamborghini, l’animale per cui la cantante nutriva un amore e una passione immensa, come dimostravano le story che quotidianamente le dedicava sul suo profilo Instagram.

Una morte che la colpisce proprio durante il viaggio di nozze a Cipro, rovinato dalla triste notizia.

La notizia la ha data la stessa ereditiera, dal suo profilo Instagram, dove ha dedicato a Lolita un messaggio toccante e pieno di amore.

“Non sono ancora pronta per questo”, ha scritto Elettra Lamborghini. La cavalla, che aveva 21 anni, è morta a causa di una colica.

La ereditiera si prendeva cura quotidianamente di lei da 16 anni.

“Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… Ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita… Mi sento così vuota”, ha scritto Elettra Lamborghini riferito al suo cavallo.

“Sei arrivata in un momento per me difficile e mi hai letteralmente salvato la vita… Sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te”, ha concluso. (fonte INSTAGRAM)