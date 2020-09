Elettra Lamborghini: “Ecco perché mia sorella Ginevra non era al mio matrimonio” (foto Chi)

In esclusiva sulla copertina di Chi, nel numero in edicola, le immagini del matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. La neosposa spiega anche il motivo della sorella minore Ginevra.

Elettra Lamborghini spiega in esclusiva al settimanale, che le dedica la copertina dell’ultimo numero in edicola, perché al matrimonio non era presentela sorella Ginevra.

L’evento si è tenuto lo sabato scorso a Villa Balbiano a Como. Ai festeggiamenti hanno preso parte circa 100 invitati.

La cantante è stata accompagnata all’altare da papà Tonino Lamborghini.

“Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente”, ha confidato Elettra Lamborghini alla rivista.

Alle nozze però non ha preso parte la sorella minore di Elettra Lamborghini, Ginevra.

“Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo..”, ha spiegato Elettra non aggiungendo altri particolari.

Perché hanno litigato le sorelle?

È stata Ginevra a rivelare su Instagram la sua assenza al matrimonio della sorella.

La ragazza ha preferito non svelare i motivi di questa scelta ma secondo i beninformati pare che ci siano stati diversi dissidi nell’ultimo periodo tra le due ereditiere.

Molto probabilmente legati al lavoro: di recente anche Ginevra ha debuttato nel mondo della musica. (fonte CHI)