Elettra Lamborghini è pronta alle nozze. Ma teme che la sua festa possa diventare un focolaio. E accusa i Vip tornati dalla Sardegna.

Mancano pochi giorni all’evento più importante della vita di Elettra Lamborghini, che sposerà Afro Jack, ma l’emergenza coronavirus non la fa stare tranquilla. E così la cantante ha deciso di fare una richiesta specifica a tutti gli invitati del suo matrimonio.

Chiederà infatti a tutti coloro che parteciperanno alle sue nozze di sottoporsi al tampone per capire se siano affetti o meno dal Covid. Il suo riferimento è più che altro rivolto a tutti quei vip che non vogliono dire di essere stati infettati e che proseguono regolarmente con le loro attività quotidiane.

“La metà dei miei amici che sono di Bologna e sono stati in Sardegna hanno il coronavirus e se ne stanno a casa buoni”.

Poi sbotta: “Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus. Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive e, quindi, tutte le persone di quel gruppo automaticamente lo dovrebbero aver preso. Ma loro che fanno? Non stanno facendo il tampone, non fanno un cazzo. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro…”.

Tre giorni prima di partecipare al matrimonio, gli invitati dovranno andare a farsi il tampone ed attendere il risultato. Coloro che ovviamente risulteranno positivi, non saranno presenti alle nozze.

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra… Sbagli durante questo Covid ne abbiamo fatti tutti… Ma un po’ di buon senso” conclude Elettra Lamborghini. (fonte INSTAGRAM)