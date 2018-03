ROMA – Elisa Isoardi si dice orgogliosa del successo di Matteo Salvini e di essere pronta a stare nell’ombra per amore. “Una donna fa così”, ha detto la presentatrice e la compagna del leader della Lega Nord al settimanale Oggi.

La Isoardi commenta i risultati elettorali che hanno premiato Salvini e parla di come hanno intenzione di gestire il loro rapporto, con i riflettori che resteranno puntati sul leader della Lega:

“Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”.