ROMA – Cancelli aperti o porti chiusi? Battuta facile per gli utenti dei social nei confronti di Elisa Isoardi, fidanzata di Matteo Salvini. La presentatrice Rai (che da quest'anno condurrà la Prova del Cuoco) ha infatti postato un messaggio su Instagram in cui fa riferimento ai "cancelli aperti"

Troppo facile la battuta da parte di chi non condivide la politica dei “porti chiusi” che il ministro dell’Interno sta adottando nei confronti delle navi che trasportano migranti.

Questo il messaggio della Isoardi: “Cercate il bello nelle cose affrante, in quelle sfrante, nelle cose demolite nelle cose che gli altri distruggono. Ricomponete i pezzi e riprendetevi la meraviglia che vi aspetta da tanto che vi aspetta da sempre”. “Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri. Ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello aperto prima ancora che vi citofonino”.

Tra i commenti qualcuno scrive: “Cancelli aperti e porti chiusi?”. Un altro: “Il discorso del cancello aperto vale anche per l’accoglienza?”. Un altro ancora non usa giri di parole o allusioni, ma nomina direttamente il compagno della Isoardi: “Non siate muri…aprite il cancello…dillo a Salvini”.