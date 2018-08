ROMA – Ancora parole romantiche per Matteo Salvini da parte di Elisa Isoardi. L’amore tra la bella conduttrice e il ministro dell’Interno procede a gonfie vele e la Isoardi non perde occasione per condividere grandi gesti sui social con i suoi follower. L’ultimo messaggio prende in prestito le parole del suo scrittore preferito, Gio Evan, autore del libro “Ormai tra noi è tutto infinito”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Avere te significa stare attenti a non trascurare la bellezza dei tramonti”, si legge nel post in calce alla foto di un tramonto mozzafiato. Il romanticismo cresce ad ogni riga: “Vuol dire sorseggiare la birra piano piano, prendere tempo, allungarlo. Avere te è conoscere l’importanza di ogni secondo. Avere te vuol dire accettare di non averti, avendoti. Lasciarti libera dentro me. Vuol dire essere uno ma in due, essere due in uno. Avere te è la bellezza di preoccuparsi per un altro, è conoscere la comodità dividendo un letto, una sedia, un posto per uno. È stare più stretti per tenere il cuore bello largo. Avere te significa vederti allontanare e continuare a pensarti. Vuol dire aspettarti. Vuol dire avere un cuore che lavora per due ma essere stanco la metà. Avere te è avere finalmente paura di perdere qualcosa di importante”.

Che Salvini e la Isoardi avessero finalmente ingranato la marcia si era capito già da tempo. Superate le incomprensioni del passato, i due sono andati a convivere a Roma in un nuovo nido d’amore e sembrano più affiatati che mai.

Ma anche nell’idillio non mancano le polemiche. Nei suoi tanti slanci amorosi sui social la Isoardi ha spesso prestato facile fianco a battute da parte dei detrattori della politica portata avanti dal suo compagno. Come quando ha postato una frase, sempre di Evan, che reciava: “Siate un cancello aperto”. Troppo facile la battuta per chi non condivide la politica dei “porti chiusi” che il ministro dell’Interno sta adottando nei confronti delle navi che trasportano migranti.