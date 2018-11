ROMA – Elisa Isoardi rilancia dopo la cena di Matteo Salvini con la bionda giornalista. Su Instagram dopo aver comunicato l’addio ufficiale ha pubblicato del bellissimi fiori con tanto di dedica. A regalarglieli è statp Ivan Bacchi, ex inviato della Prova del Cuoco promosso a conduttore proprio al suo fianco. I due in studio sembrano molto affiatati e tanti si chiedono se dopo la rottura col leader leghista non possa nascere tra loro qualcosa.

La Isoardi pubblica allora sui social la foto di un mazzo di rose rosa con una dedica: “Grazie Ivan Bacchi per questi meravigliosi fiori”. C’è chi ritiene siano solo un omaggio consolatorio per le giornate difficili che sta affrontando la neo conduttrice della Prova del Cuoco, ma c’è anche chi pensa che un flirt stia nascendo tra i due colleghi al timone della trasmissione Rai.

Intanto Matteo sembra essere pronto a ritirarsi nel suo dolore. Dopo il post della Isoardi aveva replicato: “Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità”.