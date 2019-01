ROMA – Natale in famiglia per Elisa Isoardi dopo l’addio all’ex compagno e vicepremier Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme al fratello, una foto dolce ma non è mancato il commento osceno di qualche fan.

La conduttrice ha accompagnato la foto in compagnia del fratello con una didascalia romantica: “Una volta e adesso… Nei miei giovani anni di mattina avevo allegrezza, Di sera lagrime, Ora che ho più età, Comincio dubbioso il mio giorno, Ma sacra e serena è per me la sua fine. #friedrichhölderlin”.

Uno scatto familiare che ha attirato gli auguri dei suoi fan, ma non è mancato qualche commentatore molesto che ha ironizzato volgarmente sulla foto: “Ciò non toglie che sembra la prima scena di un por***”. Questo il commento che lascia un po’ perplessi.