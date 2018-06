ROMA – Elisa Isoardi appare bellissima nel suo costume intero e le foto finiscono sul settimanale che infiamma le edicole. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La rivista Gente mostra la compagna di Matteo Salvini al mare, con un costume intero nero con trasparenze, che mette in evidenza tutta la sua classe e fisicità.

A pubblicare le foto della Isoardi nel seducente costume è la rivista settimanale Gente, come riporta Libero quotidiano:

“Elisa Isoardi, mai così sexy. Il settimanale Gente pubblica in copertina una foto della conduttrice, compagna di Matteo Salvini, in costume intero, nero e molto seducente, in cui Elisa mostra tutta la sua irresistibile fisicità, oltre che la classe. Pare che la conduttrice quest’estate non andrà in villeggiatura per stare a Roma con il suo Matteo, ministro degli Interni. Un programma magari non allettantissimo, ma all’insegna dell’amore”.