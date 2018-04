ROMA – Continuano i post ironici per commentare la foto di Elisa Isoardi che stira le camicie di Matteo Salvini.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Accordo Lega-M5S: la Isoardi stirerà anche le camicie di Di Maio”, è il titolo fatto da Lercio, sito specializzato nel trasformare notizie vere in battute geniali.

I commenti si sprecano. “Che tristezza” scrive qualcuno. Qualcun altro ironizza: “Grande Matteo! Le donne a casa a stirare e lavare”. Ma c’è anche chi si complimenta: “Brava. Non ti sei montata la testa“.

La Isoardi, solo qualche giorno fa, rispondendo alle polemiche femministe che la criticavano per aver detto di volersi fare da parte per Salvini, aveva dichiarato: “Sono quindici anni che lavoro in prima linea in Tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato. Secondo me, non hanno letto neanche l’intervista, hanno strumentalizzato e basta”.