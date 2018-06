ROMA – Un post molto romantico quello che la conduttrice Elisa Isoardi ha dedicato su Instagram al compagno Matteo Salvini, neo vicepremier e ministro dell’Interno del governo di Giuseppe Conte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Io e te come nelle favole”, commenta la Isoardi dedicandogli una poesia sull’amore.

Salvini, leader della Lega, è impegnato con la campagna elettorale in giro per l’Italia e soprattutto lo è stato per la formazione del governo insieme a Luigi Di Maio e M5s. Impegni che lo hanno portato lontano da casa, ma la sua compagna gli dedica messaggi d’amore sui social per dimostrargli tutto il suo affetto.

E così su Instagram appare la foto di questa poesia: “E’ da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore”. Anche l’hashtag scelto, “io e te come nelle favole”, è una vera e propria dichiarazione d’amore. Se il messaggio è chiaramente rivolto a Salvini, c’è chi ironizza che in realtà i destinatari siano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Luigi Di Maio.