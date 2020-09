Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sembra essere nato l’amore. I due sono fra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Anche se Ballando con le Stelle non è ancora andato in onda, la complicità fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sembra essere molto intima.

“Diva e donna” li ha sorpresi a Roma mentre passeggiano mano nella mano e si scattano selfie.

La conduttrice e il ballerino sono entrambi reduci da due storie d’amore importanti.

Lui ha da poco messo fine al suo matrimonio con Francesca Tocca, durato oltre dieci anni, da cui ha avuto una figlia.

La Isoardi invece ha messo fine alla relazione con Matteo Salvini. Un storia d’amore importante che sembrava destinata al matrimonio.

Già pochi giorni fa era stato il settimanale Oggi ad immortalare la coppia in un momento di grande intesa, tra abbracci e teneri baci sulla guancia.

Elisa Isoardi, che aveva già danzato con Todaro quando fu invitata nel programma come “Ballerina per una notte”, ha già assicurato che ce la metterà tutta per far bella figura nel talent condotto da Milly Carlucci: “Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”. (fonte DIVA E DONNA)