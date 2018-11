ROMA – Ha un nome e un volto il presunto stalker di Elisa Isoardi. Secondo quanto rivela il settimanale Gente, in edicola dal 17 novembre, si tratterebbe di un uomo di oltre 60 anni, originario di Napoli e appartenente ad una famiglia molto facoltosa.

La conduttrice, che dopo la rottura col vicepremier Matteo Salvini era stata fotografata sempre in compagnia di Andrea Spano, era stata costretta a rivelare che quell’uomo che la seguiva come un’ombra, non era il suo nuovo compagno ma un collaboratore assunto per protezione.

Il sessantenne che la perseguitava si era presentato un venerdì di qualche settimana fa all’ingresso degli studi televisivi della Dear. “Ho un regalo per Elisa”, aveva detto agli uomini della sicurezza che lo hanno bloccato. Si è spacciato per un suo amico e ha detto di avere un appuntamento con l’ex compagna di Salvini.

Il pacco, che emetteva uno strano tintinnio, ha fatto subito scattare l’allarme. Sono dovuti intervenire gli artificieri ad ispezionarlo, ma non conteneva nulla di pericoloso. Secondo indiscrezioni si trattava di un regalo piuttosto costoso. Alcuni giorni dopo si sarebbe poi presentato in un negozio di Napoli, dove si trovava la Isoardi, asserendo di essere il suo fidanzato e di trovarsi lì per acquistarle dei regali.