ROMA – Elisa ha pubblicato un post per dire addio a Luna Di Benedetto, 15enne morta in un incidente a Lecce, che aveva partecipato ad un suo videoclip.

“Non ci sono parole per colmare il dolore” ha scritto la cantante su Instagram.

La ragazzina, che aveva partecipato al videoclip del brano ‘Bruciare per te’, è stata investita mentre era in scooter con un amico domenica 14 giugno.

L’artista ha manifestato tutto il suo sostegno nei confronti dei familiari, che staranno vivendo momenti terribili ed inimmaginabili.

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di Bruciare per te.

Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace”.

Tantissimi gli attestati di vicinanza e cordoglio alla famiglia anche da parte degli ammiratori di Elisa.

Tra i moltissimi post dei suoi follower c’è chi scrive: “Non ci posso credere…Aveva davvero una luce magnetica, ora lassù c’è un angelo in più”,

“Buon viaggio piccola anima bella, sarai sempre nel nostro cuore”, “Senza parole davvero”, “Non dovrebbero accadere queste cose”,

“Non ci sono parole o spiegazioni che giustifichino questi eventi”. Ed ancora: “Spero possa riposare in pace, ovunque lei sia”,

“Che tristezza, che la terra ti sia lieve”, “Che tu possa danzare con gli angeli”. (fonte INSTAGRAM)