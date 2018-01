ROMA – La bella Elisabetta Canalis è felicemente sposata con Brian Perri, ma in una intervista rivela dettagli sul suo passato amoroso. L’ex velina di Striscia la notizia, che tornerà in tv con Costantino della Gherardesca nella trasmissione Le Spose, ha rivelato che il suo storico ex fidanzato Bobo Vieri la tradiva in continuazione.

Intervistata da Piero Degli Antoni per Quotidiano.net, Elisabetta Canalis ha parlato della sua partecipazione al programma Le Spose, dove condivide il suo marito televisivo con Valeria Marini, Eleonora Giorgi e Paola Ferrari:

“Nel programma Costantino finge di andare a nozze con ognuna di loro per esplorare le realtà di Paesi come la Giamaica, il Ghana, l’Uganda, la Georgia – . Negli ultimi anni, vivendo in America, non ho avuto modo di seguire la tv italiana, però sentivo i miei amici parlare entusiasti di Pechino Express. Poi ho letto un’intervista a Costantino e mi è sembrato un tipo in gamba, fuori dagli schemi. Io di solito dico sempre di no alle proposte ricevute, stavolta invece ho accettato. Ho chiesto di andare in Giamaica per essere a sole cinque ore di volo da mia figlia. Durante un faticosissimo viaggio in pulmino mi sono trovata in un posto molto bello dal punto di vista fotografico. Mio padre (è scomparso l’anno scorso, ndr) era un grande appassionato di fotografia. Io ero molto affaticata dal viaggio, e all’improvviso ho pensato che invece lui sarebbe stato felice di essere lì a fare delle splendide foto…e sono scoppiata a piangere”.

Questa nuova avventura televisiva si è rivelata difficile per la Canalis, soprattutto perché era lontana dalla figlia di due anni, Skyler Eva. Parlando dei suoi amori passati, non è mancata una rivelazione su Bobo Vieri: