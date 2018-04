ROMA – Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi? Per la showgirl, che si racconta in esclusiva al settimanale Oggi, questa parola non è mai entrata nel suo matrimonio, anzi la coppia sta pensando di allargare la famiglia e un secondo figlio potrebbe essere in cantiere.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha trovato l’amore e il successo oltre oceano e smentisce nell’intervista a Oggi ogni presunta crisi che il gossip insinua: “Brian ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro. Di comprendermi in ogni sfumatura. E ancor di più di anticipare i miei bisogni… Io e mio marito grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”.

La coppia ha già una bambina, Skyler Eva, ma sarebbe pronta ad allargare la famiglia: “Un altro figlio dopo Skyler Eva? Non è un progetto immediato… Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti… Se dio vorrà certamente allargheremo la famiglia”.

Non poteva mancare una domanda sulla sua relazione passata con l’attore George Clooney, ora felicemente sposato con Amal Alamuddin e padre di due gemelli. Ma l’ex velina risponde così: “Ma che domanda è? È passato così tanto tempo, è preistoria, archeologia! Certo che no. Ma il rapporto si è concluso con rispetto e civiltà. Se lo dovessi rivedere per caso ci si saluterebbe certamente con cordialità”.