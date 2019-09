ROMA – E’ tempo ormai che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si seguono più sui social e non appaiono più insieme nelle Instagram stories. Indizi confermati nelle parole della showgirl sarda. Intervistata dal settimanale Chi, la Canalis non ha infatti negato di vivere un periodo molto delicato nell’amicizia con la Corvaglia e proprio per questo non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul presunto litigio che le ha coinvolte.

“Immaginavo che me l’avreste chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare” ha subito chiarito Elisabetta troncando sul nascere l’argomento.

Le due ex veline sono diventate amiche inseparabili, anche nella vita di tutti i giorni, dai tempi della loro partecipazione a Striscia la Notizia (dal 1999 al 2002) e a Los Angeles le due avevano anche aperto una palestra, la Sky View LA, diventando socie in affari. Progetto che sarebbe naufragato ben presto.

“La palestra l’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”, ha dichiarato Elisabetta Canalis. (fonte CHI)