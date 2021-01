Elisabetta Canalis senza maglietta su Instagram si copre solo con... le braccia. I fan impazziscono

E anche questa volta Elisabetta Canalis è riuscita a mandare in tilt i suoi fan pubblicando una foto senza maglietta con il corpo coperto solo dalle sue braccia.

Insomma: i fan della Canalis anche questa volta sono andati su di giri.

Elisabetta Canalis e l’intervista a Grazia

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles dal 2012. In una lunga intervista a Grazia ha spiegato di essere “fuggita per stare lontana dal tritacarne del gossip che mi aveva presa di mira”.

Tanti i fidanzati famosi della ex velina, dal calciatore Christian Vieri all’attore George Clooney. “Non credevo di rimanere lì per sempre, invece, poi ho conosciuto Brian”, racconta. Lui, Brian Perri, è un ortopedico spinale.

“Quando abbiamo iniziato a progettare la vita insieme uno dei due avrebbe dovuto dare la precedenza al lavoro dell’altro e per me è stato giusto agevolare il suo. Non è stato un sacrificio, ma una scelta consapevole della quale non mi pento. Poi se capita una proposta interessante dall’Italia, prendo un volo e torno qui”, ha spiegato tranquillamente Elisabetta.

Capitolo social. “È stata una sorpresa. Lavorare per le piattaforme social è un impegno. Non nasco come talent e non dico sì a tutto, ho un seguito di persone che sanno chi sono e penso a loro quando devo fare delle scelte. Gli haters? Non li calcolo. Mi concentro su chi scrive cose belle. Ho anche l’“elisabettacfanclub” a cui tengo e che considero il mio angelo custode del web. E la tv? È il mio primo amore, se arriva un bel progetto non mi tiro indietro”.