Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Chi viene dopo sente il confronto e questo non mi aiuta”

ROMA – Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore con cui è stata sposata per nove anni, matrimonio da cui è nato Nathan Falco nel 2010. Un ex di un certo peso secondo la showgirl: “Avendo avuto un compagno così – ha spiegato in un’intervista a Chi – chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.

Sulla sua carriera invece: “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto. Ho iniziato con la moda, sono tuttora testimonial di brand importanti, e ho portato al successo due programmi come Made in Sud, che ho condotto per nove anni, e Battiti Live, che è arrivato alla sua quarta edizione. Ho fatto anche cinema d’autore e penso che cinema e tv si completino”.

Infine ritorna sul litigio con Nicola Savino per l’esclusione dal “Dopo Festival”: “Umanamente Nicola non si è comportato bene con me, la mia più grande delusione è dal punto di vista umano: ha fatto di tutto per non lavorare con me e io non dico bugie, la verità secondo me è venuta fuori e qualcuno dovrebbe chiedermi scusa”. (fonte CHI)