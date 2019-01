ROMA – Elisabetta Gregoraci si regala una fuga d’amore lussuosissima e soprattutto molto romantica con il suo nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi. Un amore nato da poco dopo la separazione della Gregoraci da Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi hanno scelto la Thailandia per cominciare il loro nuovo anno all’insegna dell’amore, del romanticismo e del lusso. E dopo la grande paura per la tempesta che ha sconvolto il Paese asiatico e che ha costretto Elisabetta e Francesco a rimanere chiusi in hotel, i due nuovi piccioncini sono tornati a girare innamorati, postando ovviamente tutto sui social.

Bettuzzi è il fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial. Il rapporto, nato come una semplice amicizia, è diventato sempre più importante con il passare del tempo. Capelli sale e pepe, look sportivo: Francesco Bettuzzi è un appassionato di surf. Pratica anche equitazione e va in bici, soprattutto quando si trova in Romagna. L’imprenditore ha una casa anche nella Capitale.

Elisabetta Gregoraci aveva lanciato un messaggio sui social e si era detta spaventata per la tempesta che aveva colpito la Thailandia e che la aveva tenuta bloccata nel Paese tropicale. Gli aeroporti il 4 gennaio sono stati tutti chiusi per via della violenza della tempesta e anche il volo della ex di Flavio Briatore è stato cancellato.