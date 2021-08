Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mano nella mano a Capri. E’ successo la sera di sabato 31 luglio 2021 all’evento di Luisaviaroma x Unicef, dove i due ex si sono presentati in coppia, posando insieme al photocall ufficiale e non perdendosi di vista neppure un attimo per tutta la serata.

Tanto è bastato per scatenare la curiosità di fan e paparazzi su un possibile ritorno di fiamma. Ma non è la prima volta che i due danno segnali di divorzio amichevole.

Elisabetta Gregoraci, la foto su Instagram di Briatore

Il primo a scatenare i rumors era stato proprio Briatore che sul suo account Instagram ha postato una foto in compagnia dell’ex moglie. I due posavano vicini durante un pranzo a bordo di uno yacht a Capri.

Era da aprile che Briatore non postava foto con Gregoraci: in quell’occasione però con loro c’era anche il figlio Nathan Falco, 11 anni compiuti a marzo. I due ex hanno più volte ribadito di voler mantenere rapporti amichevoli proprio per amore del figlio.

Questa volta però, tra yacht e serate di gala, Gregoraci e Briatore hanno trascorso un weekend da soli in una delle isole più romantiche d’Italia: Capri.

presentata scatenando ulteriormente la curiosità dei follower e dei paparazzi su una loro possibile reunion. Non si sono separati nemmeno un attimo, anche durante il photocall ufficiale della serata.

Del resto non è la prima volta che gli ex coniugi trascorrono qualche giorno di vacanza.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, uniti per Nathan Falco

Dal 2017, anno dell’annuncio del loro divorzio, Briatore e Gregoraci hanno spesso dato prova di voler restare una famiglia per il bene del figlio Nathan Falco.

Hanno continuato a vivere vicini a Montecarlo, seppure in appartamenti separati. Nella casa del Grande Fratello Vip Gregoraci aveva anche confessato di aver ricevuto una seconda proposta di matrimonio da Briatore durante il lockdown ma di aver rifiutato nonostante la stima e l’affetto che ancora li lega.

Niente ritorno di fiamma, quindi. E ad aprile si parlava anche di un flirt tra la conduttrice e il pilota monegasco Stefano Coletti, classe 1989.