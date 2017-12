ROMA – Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati? La bomba di gossip arriva dal settimanale Oggi, secondo cui i due poco prima di Natale avrebbero firmato un accordo di separazione.

Ecco quanto scrive Nicole Persico sul settimanale di gossip:

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono definitivamente lasciati. Secondo quanto risulta al settimanale Oggi, poco prima di Natale i due hanno firmato un accordo di separazione presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano. Successivamente, Flavio Briatore è partito per Malindi con il figlio Nathan Falco, mentre Elisabetta Gregoraci ha scelto di trascorrere il periodo festivo con altri amici. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore pongono così fine a una storia d’amore durata 11 anni: si erano sposati nel 2008 e avevano avuto il figlio nel 2010. Ora, la separazione. Definitiva.

E proprio la partenza per Malindi dell’imprenditore piemontese aveva scatenato le malelingue: in molti avevano notato (specialmente sui social network) che nel video diventato ormai virale del jet privato su cui viaggiava Briatore col figlio, non c’era traccia della showgirl calabrese. Il video era stato rilanciato sui principali organi di stampa per sottolineare il lusso nel quale viaggiavano i Briatore, con tanto di hostess che servivano champagne a bordo.