ROMA – A lei attico, assegno e quote. Dopo l’annuncio della separazione, in molti si sono chiesti cosa e quanto avrebbe preso Elisabetta Gregoraci da Flavio Briatore. La separazione è consensuale, Elisabetta continuerà a vivere a Montecarlo per il figlio. Lui pagherà l’affitto.

Separazione consensuale, dunque decisa per non turbare l’amatissimo figlio Nathan Falco. E proprio per questo motivo lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da lui. E se a Briatore resterà la splendida casa di Londra, comprata ben prima di conoscere Elisabetta, quando nella capitale britannica viveva, la Gregoraci si terrà un attico a Roma.

Come scrive Il Giornale, quanto all’assegno di mantenimento sarà ovviamente sostanzioso. E ancora: non perderà le quote che possiede nei vari Twiga e Billionaire di Briatore, ai quali s’è aggiunto Cova, nel Principato. Su Instagram lei posta un ritratto sorridente, con in testa una coroncina botticelliana, dal Kenya lui posta una danza Masai di benvenuto.