ROMA – Niente foto con altri uomini per almeno tre anni. E’ la clausola di divorzio che Flavio Briatore avrebbe imposto ad Elisabetta Gregoraci. A rivelarlo nello studio di CR4, in onda su Rete4, è stato Alfonso Signorini.

Nello studio di Piero Chiambretti, il direttore di Chi ha parlato anche della separazione di altre coppie vip. Dal primo carissimo accordo prematrimoniale tra Jackie Kennedy e Aristotele Onassis a quello tra Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, passando per le clausole sul sesso imposte da Jennifer Lopez all’allora marito Ben Affleck. Ma è sul contratto milionario tra Briatore e la Gregoraci che l’attenzione del pubblico si è focalizzata.

“Lo sanno in pochi – ha detto Signorini . ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore: lui ha imposto a lei di che per 3 anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”.

In effetti di un possibile flirt tra la Gregoraci e Francesco Bettuzzi, un imprenditore conosciuto per lavoro, si vocifera da mesi, ma la diretta interessata non ha mai commentato i rumors. Ospite a Domenica In, la stessa showgirl ha parlato con estremo garbo della fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, l’uomo a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco.