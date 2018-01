ROMA – Dopo l’ufficializzazione della separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, con tanto di foto pubblicate dal settimanale Chi, la showgirl è stata paparazzata con Francesco Bettuzzi, imprenditore emiliano della Pure Herbal, azienda di cui Elisabetta è testimonial.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha pizzicato la Gregoraci in compagnia dell’imprenditore. I due sono stati beccati mentre passeggiavano per le vie di Roma. Sorridenti, ma sempre a debita distanza, sembra che tra loro ci sia un feeling particolare. Ma chi è il fortunato? Il suo nome come detto è Francesco Bettuzzi.

La Gregoraci e Bettuzzi – scrive il settimanale Chi – si conoscono da circa due anni, ma ultimamente avrebbero intensificato gli incontri.