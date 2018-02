ROMA – Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Francesco Bettuzzi paparazzati in auto a Parma in atteggiamenti equivoci. Ancora una volta è il settimanale Chi a riaccendere i rumors su una presunta love story tra i due. Il magazine, in edicola oggi mercoledì 7 febbraio, pubblica infatti alcune foto dei due, pizzicati a Parma, nonostante la showgirl cerchi di rendersi irriconoscibile, coprendosi il capo con un cappotto.

La ex moglie di Flavio Briatore è stata vista entrare nell’auto di Bettuzzi, noto imprenditore emiliano di un’azienda di cosmetici di cui tra l’altro lei è testimonial. Alcune settimane fa, sempre su Chi, erano apparse le foto dei due in coppia per le strade di Roma. Mentre il ben informato Dagospia sosteneva che la liason tra i due sia cominciata già un anno fa. Di fatto poco prima che arrivasse la notizia della separazione da Briatore, si parlava di un terzo incomodo, un misterioso uomo, col quale la Gregoraci era solita incontrarsi a Parma.

I due ancora non hanno ufficializzato la loro storia ma tanti indizi fanno una prova?