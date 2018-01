ROMA – Imprenditore, appassionato di surf e bicicletta. Francesco Bettuzzi, 40 anni e originario di Parma, sarebbe la nuova fiamma della showgirl Elisabetta Gregoraci. Dopo aver archiviato la storia con Flavio Briatore, nel cuore di Elisabetta ci sarebbe proprio il bell’imprenditore. E tanti si chiedono se sia un nuovo flirt dopo la separazione da Briatore dello scorso dicembre, arrivata dopo mesi di rumors sulla loro crisi.

Il sito Vanity Fair scrive che Elisabetta e Francesco Bettuzzi sono stati fotografati insieme mentre passeggiavano nel centro di Roma. Il feeling sembra innegabile, ma non si tengono mai per mano. Se qualcuno li vorrebbe già la nuova coppia del 2018, i due al momento si comportano come amici, anche se sembrano molto affiatati: