ROMA – Le voci di una love story tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Francesco Bettuzzi si fanno sempre più insistenti. A scatenare il gossip la separazione da Flavio Briatore e le foto di Chi che riprende i due per le strade di Roma. Ma c’è qualcuno che rivendica lo scoop ed è Dagospia, che ricorda come già un anno fa aveva avvistato Elisabetta in quel di Parma, città dove l’imprenditore Francesco vive e lavora.

Il sito Dagospia scrive infatti che la Gregoraci era stata testimonial proprio per l’azienda di Bettuzzi e già quasi un anno fa, in un articolo del 25 marzo 2017, l’avvistamento frequente dell’ex moglie di Briatore era parso sospetto. Ora il gossip è esploso nei primi giorni di gennaio, una volta che la separazione tra Elisabetta Gregoraci e Briatore è diventata ufficiale a dicembre, con tanto di foto che li ritraggono insieme a passeggio. Proprio Alberto Dandolo nel marzo 2017 scriveva su Dagospia:

“I rumors di una Gregoraci che nelle sue pause lavorative, pare girasse spesso e volentieri a Parma, nascosta da cappucci e parrucche per incontrare un amico speciale. Ma tutto questo non è mai stato un segreto fra i due, anche perché il matrimonio era al capolinea da tempo e terzi incomodi (veri o presunti), non avrebbero cambiato un destino già scritto”.

Insomma, tra i due ci sarebbe del tenero, anche se la notizia non è stata confermata dai diretti interessati. Anzi, la Gregoraci ha negato di avere un nuovo amore per ora, ma le voci si fanno sempre più insistenti e bisognerà attendere se tra la showgirl e l’imprenditore appassionato di surf usciranno allo scoperto o se tra loro c’è solo un’amicizia.