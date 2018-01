ROMA – Elisabetta Gregoraci scrive su Instagram dopo la separazione ufficiale da Flavio Briatore: “Ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere. Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai”.

Il settimanale Chi aveva svelato i dettagli della separazione consensuale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due, sposati dal 2008 e genitori di Nathan Falco, si sono separati. Come testimonia anche una foto pubblicata sul settimanale, la separazione consensuale è stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all’avvocato Maria Cristina Morelli, legale di Elisabetta Gregoraci. Lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, che continuerà a pagarne l’affitto.

La showgirl potrà contare anche su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali aperti da Briatore. Secondo il settimanale Chi, alla Gregoraci rimarrà anche un attico a Roma. Firmata la separazione i due ex sono andati via insieme sulla stessa auto. Lei è poi partita per Miami, Briatore ha raggiunto su un aereo privato con il figlio Nathan il resort di lusso che possiede in Kenya, dove i due trascorreranno il Capodanno.

La notizia della separazione era stata scritta anche dal settimanale Oggi. Nei giorni scorsi impazzava invece su internet un video girato sul jet privato di Briatore durante il viaggio che lo portava a Malindi.