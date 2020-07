Elisabetta Gregoraci, nuovo flirt in arrivo? Chi “Con Matteo Mammì…”

Flirt tra Elisabetta Gregoraci e Matteo Mammì?

A riportare la notizia è il settimanale Chi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci potrebbe aver trovato in piena estate un nuovo amore.

Nuovo amore che altro non sarebbe che l’ex fidanzato di Diletta Leotta.

Elisabetta Gregoraci, single da tempo – si legge sul settimanale – dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato un nuovo amico intimo.

Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di Diletta Leotta, e per un flirt lo scorso anno con l’attrice Anna Safroncik. Mammì e la Gregoraci non sono ancora apparsi in pubblico. Tra i due tanti messaggi, un rapporto che viaggia sul filo del telefono grazie a un amico comune che li ha fatti conoscere.

Grande Fratello Vip, la Gregoraci primo nome ufficiale?

Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip? A riportare l’ultima indiscrezione è Blogo, secondo il quale la ex moglie di Flavio Briatore avrebbe detto sì ad Alfonso Signorini.

Già alla vigilia della scorsa edizione di vociferava di una apparizione della Gregoraci nella casa più spiata d’Italia. Ma ora, stando a quanto riferito da Blogo, Signorini sarebbe riuscito a mettere a segno il colpaccio.

Lo stesso conduttore e direttore del settimanale Chi, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di un cast stellare per la nuova edizione che partirà a settembre.

“Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – ha detto – Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip”. (Fonti: Chi, Tv, Sorrisi e Canzoni).