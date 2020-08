Elisabetta Gregoraci chiarisce le condizioni del suo ex Briatore: “Sta bene, non è vero che è in pericolo di vita”. Poi si sfoga contro un fan.

Continuano gli attacchi nei confronti di Flavio Briatore dopo la notizia del suo ricovero a causa del coronavirus. E così la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci ha deciso di usare Instagram per chiarire le condizioni: “Sta bene, non è vero che è in pericolo di vita”.

Non è finita qui però. La Gregoraci, dopo che un fan l’ha attaccata sostenendo che lei si starebbe divertendo al mare mentre il padre di suo figlio starebbe lottando per la vita su un letto d’ospedale, ha perso le staffe: “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”, lo sfogo della showgirl.

Anche Alba Parietti contro Briatore

La notizia della positività di Briatore ha sollevato molte polemiche negli ultimi giorni, in quanto da settimane l’imprenditore si è schierato contro il governo, accusandolo di non aver a cuore chi lavora con i locali notturni.

Una vicenda commentata nelle ultime ore anche da Alba Parietti che, nonostante sia un’amica di Briatore, lo ha rimproverato: “E’ un mio caro amico – ha detto a La Stampa -, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali”. (fonte INSTAGRAM)