ROMA – Cinquantadue anni e non sentirli. Elizabeth Hurley ha mandato in tilt i suoi fan con un video che ha appena pubblicato su Instagram.

Elizabeth Hurley ha mostrato un bikini mozzafiato e ha ballato in spiaggia in maniera molto accattivante.

La Hurley ha un fisico da fare invidia a una ventenne e non fa nulla per nasconderlo. Sul suo profilo Instagram ci sono tantissime foto, e altrettanti video, che mettono in evidenza le sue forme perfette.

Ecco il video da Instagram.