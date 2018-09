LOS ANGELES – A Beverly Hills è in vendita a 15,9 milioni di dollari una delle ville dove ha vissuto Elizabeth Taylor negli anni ’50 durante il matrimonio con l’attore britannico Michael Wilding. La splendida villa che vanta una grande piscina e viste panoramiche mozzafiato sull’Oceano Pacifico, è immersa tra le colline ed è recintata così da offrire la massima sicurezza.

La Taylor e Wilding acquistarono la proprietà di 2,01 acri come loro rifugio personale a Los Angeles nel 1954, scrive il Daily Mail.

L’attrice sposò Michael Wilding, che aveva 20 anni più di lei, in una cerimonia civile nel 1952 a Londra: per entrambi si trattava del secondo matrimonio. La proprietà fu venduta da Wilding dopo il divorzio nel 1957.

Il famoso designer e architetto Budd Holden, noto per aver creato proprietà per alcuni dei più grandi nomi di Hollywood negli anni ’80 e ’90, tra cui Barbra Streisand e Cher, è stato ingaggiato dagli attuali proprietari per progettare gli attuali e splendidi interni della villa.