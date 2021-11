Davide Rossi è il nuovo amore di Elodie. CHI ha pubblicato una foto con il bacio tra la cantante ed il modello. Questa foto, certifica la fine della relazione sentimentale tra l’ex concorrente di Amici e Marracash (Fabio Bartolo Rizzo).

Quindi Elodie è passata da un rapper ad un modello con una carriera avviata nel mondo della televisione. Elodie, invece, si appresta ad iniziare una carriera nel mondo del cinema e della recitazione.

Elodie e Davide Rossi, il bacio all’aeroporto

La coppia è stata immortalata, durante questo momento di passione, nei pressi dell’aeroporto milanese di Linate. Davide aveva accompagnato Elodie, in partenza per Bari.

Davide Rossi non è solamente un modello, ha anche una carriera televisiva. Infatti lo abbiamo ammirato anche nel corso dell’Isola dei Famosi.

Elodie e la carriera da attrice

Elodie è partita per la Puglia per iniziare la sua carriera da attrice. Infatti reciterà nel film “Ti mangio il cuore”. La cantante avrà un ruolo importante in quanto interpreterà la moglie di un boss. Il film è ambientato sugli altopiani del Gargano ed è un gangster movie.

Il film è incentrato proprio sulla storia d’amore tra Elodie e l’erede della famiglia malavitosa rivale (interpretato da Francesco Patané).