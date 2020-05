Elon Musk cambia nome al figlio e…toglie i numeri arabi per quelli romani (Foto da Instagram)

ROMA – I numeri arabi in un nome proprio non sono consentiti dalla legge della California e così Elon Musk è stato costretto a cambiare il nome del piccolo X Æ A-12.

Un modo per aggirare la legge Musk e la compagna e neomamma Grimes l’hanno trovato.

In molto hanno forse pensato che avrebbero optato per un nome più “semplice”, ma i genitori hanno deciso di cambiare solo la parte finale.

I numeri arabi sono stati trasformati in numeri romani e quindi il nome, di per sé, sarà solo scritto diversamente: X Æ A X-II.

I genitori erano stati criticati per la scelta, ma la stessa Grimes, cantante e madre del bimbo, l’aveva motivata in un post su Twitter.

Il nome deriva dall’anagramma composto da ‘x’ la variabile sconosciuta, ‘Æ’ la pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 il precursore di SR-17 (l’aereo preferito dalla coppia).

Inoltre, per A la coppia ha voluto rappresentare Arcangelo, la loro canzone preferita.

Un nome che è frutto, come aveva specificato Elon Musk in una intervista, soprattutto per la fantasia e la creatività della compagna.

Infatti, il fondatore di SpaceX ha spiegato che lui ha scelto solo A-12, cioè il suo aereo preferito. (Fonte: Huffington Post)