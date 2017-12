LOS ANGELES – Auguri di Natale “succinti” da parte di Emily Ratajkowski che dal suo profilo Instagram continua a stregare i fan.

La bellissima modella statunitense ha infatti postato un video di auguri per le feste natalizie che non lascia molto spazio all’immaginazione.

In un costumino intero a pois, parecchio succinto, Emily appare su una assolata spiaggia caraibica. E quando si volta la vista è da infarto. Non c’è da stupirsi se in poche ore il suo filmato ha superato i 3 milioni di visualizzazioni. Auguri graditi dai fan e calorosamente ricambiati.