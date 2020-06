Emily Ratajkowski diventa bionda, il nuovo look però non piace a tutti

ROMA – Emily Ratajkowski cambia look. La modella 29enne ha abbandonato la chioma castana e optato per un biondo caldo.

Cambio che è piaciuto a molti dei quasi 27 milioni di follower che la venerano su Instagram.

Inoltre Emily ha presentato il nuovo look con indosso un micro bikini nero particolarmente apprezzato dai fan.

Sono in molti però a preferirla mora.

Emily Ratajkowski in piazza dopo la morte di George Floyd

Il profilo Instagram di Emily Ratajkowski è sempre attivo.

In questi giorni abbiamo visto la top model battersi in prima linea per i diritti degli afroamericani dopo la morte di George Floyd per mano di un poliziotto a Minneapolis.

Non è una novità che la 29enne americana sia un’attivista convinta e ogni volta che c’è bisogno lei è pronta a protestare.

L’attrice e modella ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una diretta nella quale mostra la protesta civile organizzata tra le strade di Los Angeles.

Inoltre Emily è una femminista convinta e di recente ha attaccato alcuni colleghi accusandoli di aver pubblicato la pagina nera per la morte di George Floyd, ma si essere indifferenti a temi come il razzismo. (fonte INSTAGRAM)