Emily Ratajkowski accusa di molestie il musicista Robin Thicke: la modella statunitense ha rivelato nella propria autobiografia My Body, in uscita il 19 ottobre, di essere stata palpeggiata al seno dal cantante e produttore durante le riprese del videoclip Blurred Lines, girato nel 2013. A confermare le accuse di Emily Ratajkowski è la regista del videoclip, Diane Martel.

Le accuse di Emily Ratajkowski: “Molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines”

Le accuse di molestie sessuali sono state anticipate dal Sunday Times. “È tornato ubriaco sul set solo per girarlo con me”, scrive il Times, riportando uno stralcio del libro della modella. “Ho sentito le mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata d’istinto”.

Accuse confermate dalla regista Diane Martel: “Ricordo quel momento, quando ho visto cosa stava succedendo, mi sono messa a urlare: Cosa stai facendo? Basta così, le riprese sono finite!”.

Le scuse di Robin Thicke: “Ero sempre ubriaco”

Robin Thicke, 44 anni, si è scusato sostenendo che in quel periodo era sempre sotto gli effetti di alcol e Vicodin, “costantemente ubriaco”, ha detto lui stesso, aggiungendo che da sobrio non avrebbe mai fatto un gesto simile.

“Non ho fatto una sola intervista da sobrio”, ha dichiarato lo stesso Thicke tempo fa durante un’intervista ad Hollywood Reporter.

Ratajkowski ha spiegato di non aver parlato prima di quelle molestie perché aveva cercato di non pensarci, dal momento che per lei si era trattatao di un’esperienza traumatica.