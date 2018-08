ROMA – Emis Killa è diventato papà: a dare la notizia della nascita di Perla è stato lo stesso rapper in un post su Instagram. La mamma è la blogger e stilista Tiffany Fortini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Oggi, venerdí 17, é nata mia figlia. Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi. In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata, ma una notizia come questa preferisco darvela io prima di chiunque altro”. “Somiglia tutta a me – ha aggiunto – ma dovete andare sulla fiducia perché non metterò foto di lei online. Tanti auguri a me!”.

Ogni riferimento alla coppia Fedez-Chiara Ferragni e all’overdose mediatico del piccolo Leone è puramente…voluto. D’altronde Emis Killa e Tiffany stanno insieme da 6 anni ma le uscite pubbliche della coppia sono ridotte al minimo.