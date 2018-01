ROMA – Emma Marrone si è ritrovata costretta a smentire in una lunga intervista a Grazia le tante voci che circolano in rete. La cantante pugliese è single da un po’ e i rumors sulla sua omosessualità si fanno più insistenti e così lei stessa replica: “Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, anche con Maria De Filippi”. La Marrone si è ritrovata così a replicare per la prima volta ai gossip che la vedono protagonista, smentendoli uno ad uno e sottolineando che spesso, quando le persone si trovano davanti a donne forti come lei, cercano di buttarle giù.

Nell’intervista a Grazia la cantante salentina, 33 anni e single, si racconta parlando della sua carriera e anche della sua vita privata. Proprio mentre il suo nuovo singolo L’Isola è arrivato in radio, la vita sentimentale di Emma Marrone sembra essere in stallo, tanto da far nascere numerosi pettegolezzi su di lei: