ROMA – Emma Marrone ha voluto ricordare Rosaria Lobascio, morta dopo un intervento di restringimento dello stomaco. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Proprio poco prima di morire la 22enne, grande fan della cantante, aveva cambiato la sua immagine di profilo mettendo uno scatto che la ritraeva con Emma Marrone.

“Ciao Rosaria. Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew. Sono senza parole”, ha scritto la cantante salentina su Twitter per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Lobascio.

Alla cantante ha risposto Paola, la sorella di Rosaria: “Emma ti ringrazio…Hai avuto un pensiero per mia sorella e per me è non sai che immenso piacere Rosaria starà provando da lassù…Ti adorava e sono sicura che anche LÌ , lei continuerà a cantare tutte le tue canzoni… Grazie anche a nome della mia famiglia”.

Rosaria si era sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento per la riduzione dello stomaco per poter perdere peso. L’operazione si era svolto senza complicanze all’ospedale civile di Mercato San Severino a Salerno e la ragazza era poi tornata a casa per trascorrere un periodo di convalescenza come da tipica routine per un post intervento di quel tipo. Le complicanze inaspettate hanno portato la ragazza a morire senza che i soccorsi riuscissero a fare nulla per poterla aiutare.