ROMA – "Che s'ha da fà pe' magnà". Così Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana, confessa al Fatto Quotidiano di aver in passato posato senza veli per PlayBoy. La amatissima conduttrice, oggi 68 anni, ha rivelato senza filtri tutte le rinunce e i sacrifici che è stata costretta a compiere nel corso della sua lunga carriera.

Oggi scrive libri, ma di quel passato anche un po’ osé non ha rimorsi: “Così – spiega – ho tirato su da sola mia figlia”. Bonaccorti racconta anche di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica riduttiva per esigenze di copione. “Avevo appena passato la terza selezione per il ruolo di co-protagonista nell’Amadeus di Shaffer, con la regia di Pressburger – racconta – Io felicissima. Solo che Giorgio voleva che a un certo punto del dramma, mi aprissi la camicetta e mostrassi il seno”.

Madre natura le aveva donato un seno piuttosto generoso che non si addiceva alla parte. Così un amico chirurgo le propose di ridurlo: “Una sera vado a cena con una collega e il suo compagno, famoso chirurgo plastico. Lui mi dice: ‘Che problema c’ è? Oggi è semplice: riduciamolo’. Due giorni dopo ero in clinica”.