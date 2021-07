Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Niccolò

Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta: l’attrice infatti ha dato alla luce il loro secondogenito, Niccolò. Lo annunciano loro stessi con una foto su Instagram in cui si vede Flora Canto con in braccio il bambini ed Enrico Brignano chinato con la fronte appoggiata per vedere il piccolo.

Flora Canto aveva già annunciato poco tempo fa, che sarebbero mancate poche settimane al parto e infatti il 20 luglio 2021 il loro bambino è venuto al mondo.

Enrico Brignano e Flora Canto, il post per la nascita di Niccolò

“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, Mamma l’ha fatto!“, scrive Flora Canto annuncia per commentare la foto, citando il programma di cui era protagonista su Rai2. Programma dedicato alle donne in dolce attesa o alle prese con i loro bambini. Il piccolo Niccolò è nato a Roma, come la sua sorellina Martina. Non poteva mancare anche il commento di Enrico Brignano che, pubblicando uno scatto del bimbo tra le sue braccia scrive: “È finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”.

La vita di Flora Canto

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 (età 38 anni). L’attrice è alta 168 cm mentre non si sono informazioni sul suo peso. Non utilizza un nome d’arte, va in scena con la sua vera identità. E’ la compagna di Enrico Brignano e fa parte del suo programma televisivo. Coppia nella vita e coppia anche sul palco. La Canto e Brignano sono infatti stati i protagonisti di Un’ora sola vi vorrei, trasmissione televisiva condotta proprio dal comico romano sulle reti Rai.