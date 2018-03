ROMA – Anche Enrico Brignano commenta le accuse rivolte al regista Fausto Brizzi, con cui ha lavorato nel film di Natale Poveri ma ricchissimi in uscita a dicembre nei cinema. “Le accuse a Brizzi sono state fatte solo in tv, non in tribunale”, dice l’attore romano sottolineando che “se uno ti dice ‘spogliati’ non è una violenza”.

Nell’intervista rilasciata da Brignano al Corriere della Sera, l’attore sembra avere una idea molto chiara sullo scandalo che ha travolto il regista con cui ha collaborato:

“I fatti non sono stati ancora denunciati ai carabinieri. C’è solo uno show, Le Iene, che per sei puntate ha mostrato ragazze camuffate che hanno dichiarato di essere state molestate da Brizzi. Le molestie e la violenza sono da condannare in assoluto. Ma queste accuse sono state fatte non in un tribunale, ma in uno show televisivo. [Brizzi] È un intellettuale, gli piace parlare, sedurre. Ha sedotto anche sua moglie così. È già successo: Sofia Loren ha sposato un produttore, Anna Magnani un regista… […] Ma se uno dice: ‘Spogliati nuda’, ti ha fatto una violenza? No, ti ha fatto una proposta. Digli di no e vai via”.

Brignano ha poi ricordato i casi passati di uomini del mondo dello spettacolo ingiustamente accusati, e la cui carriera è stata rovinata:

“Ricordiamo Gigi Sabani? È morto di crepacuore per un’ingiusta accusa. Enzo Tortora? I casi sono molti. Da una parte ci sono donne violentate quotidianamente, ed è un dramma, ma ce ne sono anche altre che farebbero carte false per apparire. A chi spetta giudicare? Alla tv o a un tribunale, che agisce su denunce, prove e sulla possibilità dell’accusato di difendersi?.

L’attore e comico romano ha anche parlato del caso di Asia Argento, che ha denunciato il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein: