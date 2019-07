ROMA – Eros Ramazzotti difende l’ex moglie Marica Pellegrinelli con cui si è da poco lasciato dopo aver trascorso insieme dieci anni. Il cantante romano lo fa con un post diventato subito virale. In un video su Instagram, Ramazzotti ha conquistato tutti superando in poco tempo le duecentomila visualizzazioni. Tra i “like” che pesano ci sono quelli di Matteo Salvini a Laura Pausini, poi altri commenti d’affetto da amici e vip come Nek, Gigi D’Alessio, Mara Venier, Federico Rossi e Fabio Volo.

Migliaia anche i commenti ricevuti. Dopo l’annuncio rilanciato nel giorni scorsi dall’Ansa in cui annunciava la fine del loro matrimonio durato dieci anni, e soprattutto dopo l’indiscrezione secondo la quale la Pellegrinelli abbia una storia con Charley Vezza, proprietario dello storico e noto marchio piemontese “Gufram”, i leoni da tastiera si sono scatenati insultando la modella sui social.

A mettere fine alle chiacchiere e alla vera e propria macchina del fango ci ha pensato Eros Ramazzotti. La difesa dell’ex moglie è avvenuta con queste parole: “Ciao Ragazzi! Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate, è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello quello che ho letto non è la realta, Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato in tutte le schifezze che ho letto. La cosa migliore, chi vuole è ascoltare la mia musica e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.

Il video è stato poi corredato da una frase di Martin Luther King: “In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone”.

Tra i messaggi di apprezzamento, oltre alla gente comune, Laura Pausini ha scritto queste parole: “La frase che hai messo é una frase molto importante e significativa”. Eleonora Abbagnato ha avuto un pensiero d’affetto per il cantante romano: “E’ sempre Facile parlare e giudicare senza conoscere nè sapere bon courage mon ami”.

Queste invece le parole usate da Nek “mi spiace vederti così triste caro amico. Ti abbraccio forte” e di Gigi D’Alessio: “L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè”.

Fonte: Instagram