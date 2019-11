ROMA – Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme. Ma non è come sembra: i due ex sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre accompagnavano i figli a scuola, ai quali hanno sempre detto, anche quando hanno annunciato la separazione, che non faranno mai mancare il loro affetto.

Nessun ritorno di fiamma, insomma, anche perché nelle foto di Chi mamma e papà si tengono a distanza: Eros scorta il piccolo Gabrio Tullio, mentre la Pellegrinelli tiene per mano la sorellina Raffaella Maria.

E non poteva essere diversamente dato che lei è ormai ufficialmente fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza. Nulla di certo invece per Eros: si era vociferato di un flirt con la Miss Italia 2019, Carolina Stramare, reduce anche lei dalla separazione con il fidanzato Alessio, a causa dei frenetici impegni di lavoro. Ma il gossip è stato immediatamente smentito. Chi tornerà a scaldare il cuore del romantico cantautore?

Fonte: Chi